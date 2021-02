BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 25 février 2021 :



Couvre-feu : une décision trop ou pas assez sévère, la question divise

Le premier couvre-feu généralisé de La Réunion a débuté ce mercredi soir 24 février 2021 à 22 heures, pour se terminer à 5 heures du matin. La mesure a été prise dans l'urgence par les autorités, alors que le taux d'incidence a dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Mais ce dernier pourrait très vite être abaissé à 20 heures. Des annonces qui ne font pas forcément l'unanimité, chez les élus comme chez la population

Circulation inter-files : les deux roues se mobilisent sur toute l'île

Depuis le 1er février 2021, la circulation inter-files est interdite en France pour les motards et les scootéristes. Une décision qui fâchent les motards péi, qui demandent "plus de pédagogie et moins de sanctions". Suite à l'appel national de la Fédération française des motards en colères (FFCM), les deux roues se mobilisent aussi à La Réunion. Plusieurs convois de motos et de scooters partiront des quatre coins de l'île pour se rejoindre devant la préfecture dès 8h, où une délégation sera reçue dans la matinée. Suivez notre live

Toute La Réunion en couvre-feu : les forces de l'ordre contrôlent à Saint-Gilles

C'est ce mercredi 24 février 2021 que le couvre-feu commence, à compter de 22h. Toutes les communes du département y sont soumises, suite à une annonce du préfet Jacques Billant ce mardi 23 février 2021. Une décision prise à l'issue de sa réunion avec les maires de l'île, face à la forte augmentation des cas de Covid-19 sur l'île. Sept villes étaient déjà sous couvre-feu : Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis, rejointes ensuite par L'Etang-Salé, Salazie et Sainte-Suzanne. Dès 22h ce mercredi, gendarmes et policiers vont patrouiller dans les différentes communes pour s'assurer que la mesure est bien respectée. Suivez notre direct à Saint-Gilles-les-bains, sur la commune de Saint-Paul.

Quatre nouveaux décès enregistrés dont deux évacuations sanitaires, 107 cas de variants séquencés

Alors que La Réunion passe ce soir en couvre-feu généralisé, la situation sanitaire continue de se dégrader. D'après les derniers chiffres publiés ce mercredi par la préfecture, quatre nouveaux décès ont été recensés sur les cinq derniers jours dont deux évacuations sanitaires. La préfecture précise que les quatre patients décédés étaient âgés de plus de 50 ans. Les cas de variants se multiplient également avec 107 cas séquencés dont 96 de souche sud-africaine, 10 britannique et 1 brésilien. Le taux d'incidence s'élève désormais à 101 pour 100.000 personnes dans l'île. Il augmente dangereusement chez les jeunes avec un taux d'incidence de 111/100.000 chez les 15-24 ans et de 145/100.000 chez les 25-34 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture de La Réunion.

[Vidéos] La longboardeuse Alice Lemoigne nouvelle ambassadrice de "Move To electric"

Ce mercredi 24 février, la longboardeuse Alice Lemoigne était présente au Sauvage à Saint-Gilles-Les-Bains pour la signature de son partenariat avec le groupe Callié, acteur de l'automobile réunionnais. La jeune sportive s'est engagée à représenter le projet de voitures électriques de Peugeot "Move to electric" pour la saison 2021. Tout juste âgée de 24 ans, Alice Lemoigne est le plus grand espoir français de sa discipline. Elle a notamment remporté une victoire sur le Tour Mondial à Trestles en Californie et trois titres de championnes du monde de longboard ISA avec l'équipe de France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil et les nuages se relaient

Cette journée sera marquée par des éclaircies et des périodes plus nuageuses qui vont s'alterner, prévoit Matante Rosina qui estime qu'un peu d'ombre ne fera pas de mal avec ces fortes chaleurs. Il fera jusqu'à 32 degrés sur le littoral, et 25 au volcan. Prévoyez la crème solaire, notamment à Saint-Gilles mais aussi Saint-Pierre et Saint-Joseph où le soleil devrait bien briller.