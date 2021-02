Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Ce mercredi 24 février, la longboardeuse Alice Lemoigne était présente au Sauvage à Saint-Gilles-Les-Bains pour la signature de son partenariat avec le groupe Callié, acteur de l'automobile réunionnais. La jeune sportive s'est engagée à représenter le projet de voitures électriques de Peugeot "Move to electric" pour la saison 2021. Tout juste âgée de 24 ans, Alice Lemoigne est le plus grand espoir français de sa discipline. Elle a notamment remporté une victoire sur le Tour Mondial à Trestles en Californie et trois titres de championnes du monde de longboard ISA avec l'équipe de France. (Photo ha/www.ipreunion.com)

