Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Incroyable mais vrai : un flamant rose a fait le show sur la plage de l'Hermitage ce jeudi 25 février 2021. Une première depuis 15 ans. La Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) confirme cette observation, un fait "rare et exceptionnel", et indique qu'il pourrait s'agir d'un flamant rose nain de Madagascar. Une espèce qui ne migre pas mais qui peut voler sur de longues distances. Le volatile se serait donc perdu. La SEOR le surveille de loin pour s'assurer qu'il s'alimente correctement et appelle la population à ne pas harceler l'animal. (Photo : capture écran Instagram/Brezpro)

Incroyable mais vrai : un flamant rose a fait le show sur la plage de l'Hermitage ce jeudi 25 février 2021. Une première depuis 15 ans. La Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) confirme cette observation, un fait "rare et exceptionnel", et indique qu'il pourrait s'agir d'un flamant rose nain de Madagascar. Une espèce qui ne migre pas mais qui peut voler sur de longues distances. Le volatile se serait donc perdu. La SEOR le surveille de loin pour s'assurer qu'il s'alimente correctement et appelle la population à ne pas harceler l'animal. (Photo : capture écran Instagram/Brezpro)