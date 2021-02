Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Cette journée sera marquée par des éclaircies et des périodes plus nuageuses qui vont s'alterner, prévoit Matante Rosina qui estime qu'un peu d'ombre ne fera pas de mal avec ces fortes chaleurs. Il fera jusqu'à 32 degrés sur le littoral, et 25 au volcan. Prévoyez la crème solaire, notamment à Saint-Gilles mais aussi Saint-Pierre et Saint-Joseph où le soleil devrait bien briller. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

