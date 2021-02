Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Un accord-cadre de coopération internationale a été signé ce mercredi 24 février 2021 par l'université et le CHU de La Réunion ainsi que l'université et le ministère de la santé de la république des Seychelles. Cet accord a pour objectif de favoriser des relations déjà existantes entre les Seychelles et La Réunion en matière de santé. Il permettra alors de faciliter les échanges d'universitaires, d'étudiants et de personnels techniques et administratifs dans le domaine de la santé entre les deux universités, sans risque d'ingérences ou d'atteintes à la souveraineté de l'un ou l'autre des territoires. Nous communiquons ci-dessous le communiqué de l'université de La Réunion. (Crédit photo : Université de La Réunion)

