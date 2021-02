"Moins de sanctions, plus de pédagogie"

Une loi "antisociale" : c'est ainsi que les motards de La Réunion définissent l'interdiction de circuler en inter-files, mise en place depuis le 1er février.

Une expérimentation était mise en place depuis 2016 dans 11 départements de Métropole et les résultats récoltés semblent montrer une hausse de 12% des accidents sur les routes où la circulation inter-files était permise.

Si La Réunion ne faisait pas partie du processus, il est d'usage depuis fort longtemps de laisser passer les deux roues notamment en temps de bouchons et sur la quatre voies. Désormais cette pratique est passible d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Les motards de La Réunion disent ne pas comprendre cette décision. Répondant à l'appel national de la Fédération française des motards en colères (FFCM), ils se mobilisent eux aussi en organisant un rassemblement devant la préfecture de Saint-Denis à partir de 8h ce jeudi 25 février. Les participants participeront en convois de l'est, du sud et de l'ouest. Une délégation sera reçue à la préfecture à 10h30 pour discuter de la problématique de la circulation inter-files à La Réunion.

- Expérimentation -

Objectif pour les motards : présenter six propositions à la préfecture pour faire de La Réunion un territoire d'expérimentation. Le collectif à l'origine de la mobilisation appelle à faire de La Réunion un "département pilote", renforcer l'implication des moto-écoles dans la prévention routière et l'apprentissage de la circulation inter-files, organiser une table-ronde sur l'accidentologie, organiser une campagne de prévention, multiplier les actions de la gendarmerie et de la police nationale et enfin remplacer la répression des jeunes motards par la mise en place de stages obligatoires avec des formateurs.

En somme, "moins de sanctions et plus de pédagogie" réclament les deux roues. "Chez nous, la moto ou le scooter peuvent jouer le rôle de véhicule principal douze mois par année" rappelle le collectif.

"Il suffit d'être attentif pour les voir, circulant prudemment, à très basse vitesse, dans l'espace libre entre deux rangées de voitures coincées dans un bouchon. Cette mesure permet aux motards d’avoir, au contraire, une meilleure visibilité qui n’est pas possible lorsqu’on circule derrière un véhicule" argumentent encore les motards.

- Risque de bouchons supplémentaires -

Le collectif appelle ni plus ni moins à légaliser la pratique, comme c'est le cas "en Belgique, en Grande-Bretagne, au Japon et même en Californie" et pointe du doigt l'hypocrisie de la France alors que l'inter-files était toléré depuis bien longtemps.

L'occasion de rappeler aussi que la moto peut aider à fluidifier le trafic, selon les organisateurs de la mobilisation, alors que La Réunion est déjà gangrénée par les embouteillages. L'interdiction de la circulation inter-files pourrait alors "congestionner le trafic routier sur notre île au lieu améliorer la fluidité des déplacements sur nos routes".

Pour les motards mobilisés ce jeudi, la conduite en inter-files était le résultat de la "complicité, la courtoisie et la bienveillance mis en place depuis des années" entre automobilistes et usagers des deux roues. "Quand un motard fait un signe de la main ou du pied après un dépassement d'un automobiliste, il le remercie de lui avoir facilité le passage. Socialement c'est très beau".