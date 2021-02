Fond'ker, la fondation des entreprises réunionnaises, annonce les actions soutenues au titre de l'appel à projet lancé en 2020. Les lauréats sont tous engagés au service de la cohésion du territoire, dans différents domaines. La fondation lance dès ce lundi 1er mars le deuxième appel à projet pour mobiliser les actions à soutenir au titre de l'année 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de Fond'ker. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Fond’Ker est la première Fondation des entreprises à La Réunion engagée à soutenir les projets solidaires en direction des jeunes, des publics fragiles et des aînés. Forte de ses 69 membres fondateurs, la Fondation entend apporter sa contribution pour plus de cohésion sociale sur le territoire, en accompagnant les projets de type associatif, économique, sociétal, et solidaire.

En 2020, Fond’Ker a reçu 75 projets et en a financé 20 dans le cadre de son premier appel à projets, pour un montant total de 67.100 euros. Les dossiers ont été traités en commissions thématiques constituées de chefs d’entreprises ou de salariés d’entreprises membres de Fond’Ker. Voici un aperçu des projets soutenus :

Un jardin thérapeutique pour les personnes atteintes d’Alzheimer, des bibliothèques solidaires, la création d’un écovillage artisanal, des ateliers et activités pour sortir les personnes des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de leur isolement, des concours d’éloquence pour donner la parole aux jeunes, des chantiers d’insertion, le ramassage de dépôts sauvages, la transformation d’objets ou de tissus de récupération...



Après le succès rencontré par cet appel à projets, Fond’Ker lance un 2ème appel à concourir le 1er mars 2021 pour soutenir les initiatives locales en faveur du développement du territoire.

Les dossiers peuvent être déposés entre le 1er mars et le 30 avril 2021 et doivent s’inscrire dans une des 4 thématiques suivantes :

• La solidarité intergénérationnelle et les seniors

• L’éducation, la citoyenneté et l’inclusion sociale de la jeunesse

• La santé et le bien-être

• L’économie circulaire et le développement durable

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.fondker.re et doit être renvoyé par mail à l’adresse [email protected]



La Fondation soutien des projets s’inscrivant dans les valeurs de Fond’Ker et ayant un impact fort sur le territoire. Ce soutien s’illustre par une aide financière et/ou un support en mécénat de compétences ou bénévolat, mobilisés à travers les ressources des entreprises membres fondatrices. Fond’Ker incarne l’engagement des entreprises réunionnaises impliquées à faire avancer la responsabilité sociétale au sein de leur organisation, au service du territoire et dans une démarche collective forte, pour donner de l’ampleur au soutien des projets répondant aux valeurs portées par la Fondation.

Une cérémonie de remise des prix sera organisée en 2021 pour mettre en lumière les initiatives et les projets soutenus.

- Les résultats de l'appel à projet en 2020 -



Chaque projet a été sélectionné en fonction des ambitions des porteurs de projets et de leur corrélation avec les valeurs de Fond’Ker : aider les jeunes en décrochage, soutenir les ainés et les sortir de leur isolement, donner une chance aux plus fragiles, redonner un sens à la solidarité, soutenir les talents et révéler les potentiels. Les projets ainsi soutenus visent l’inclusion des plus vulnérables et le développement de l’île.

En soutenant ces initiatives locales, Fond’Ker contribue à façonner un territoire plus inclusif, engagé et solidaire !

LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

• ACH : Ateliers solidaires (loisirs créatifs, jardinage, bricolage, informatique... Pour des publics en situation difficile)

• Association Les Amis de l’Océan Indien : Stop aux dépôts sauvages

• Le jardin des Moosaillons : Jardin pédagogique basé sur la permaculture et l'agro-écologie à destination des enfants, adolescents et personnes âgées



L’ÉDUCATION, LA CITOYENNETÉ ET L’INCLUSION SOCIALE DE LA JEUNESSE



• Association des champions et des experts Olympiades Des Métiers Worldskills : Permettre aux jeunes réunionnais d'intégrer l'équipe de France des métiers et participer au grand concours des métiers Worldskills

• Association JAD : Concours d'éloquence pour collégiens et lycéens

• Association LILOMOTS : Imazine, un concours d’écriture local dédié à la jeunesse

• CEVIF : Journée du respect pour les adolescents pour sensibiliser les garçons au consentement et leur apprendre à respecter l’autre sexe, et d’initier les filles à l’auto-défense

• Compagnie Morphose : Forever Young : projet chorégraphique intergénérationnel

• IMVEC : travailler à l’insertion et à l’amélioration du cadre de vie des habitants de Cambuston pour mieux vivre ensemble

• KA’FET FAMILIAL : Biblio’Mobile : fourgon bibliothèque pour lutter contre l’illettrisme dans les QPV

• ORIZON : Bibliothèque associative LGBTQI+

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



• Maison Des Lycéens De Vue Belle : Salon Régional de l'ESS organisé par des lycéens

• Pépé José : La conception et la fabrication de paniers prêts-à-cuisiner

• Sonia Michalon : Création d'un jardin thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

• UTOPIO : Kanap’Péï - Eco-conception d’une ligne de mobilier fabriquée à La Réunion à partir de matériaux recyclés

• VAREAS : Valorisation des savoir-faire des habitants des quartiers prioritaires par le biais d'activités en lien avec l'économie circulaire

• Association ITAC : Construction d'un Ecovillage artisanal pour les associations de l’ESS

• Association ARDIE : Atelier Chantier d’Insertion - garage social

• Association PTI COLIBRIS : Atelier LAFETERLA, créé par des habitantes de QPV, Atelier de couture et de confection d'objets à partir de tissus récupérés

• Association Ti Planteur : Fourgon ambulant qui propose des actions de recyclage alliant bricolage

et jardinage dans les quartiers