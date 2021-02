Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le soleil sera bien présent en ce début de journée aussi bien sur le littoral que dans les hauteurs. Les nuages pourraient s'étaler par la suite notamment dans l'est, Matante Rosina a de la buée plein les lunettes et quand c'est comme ça, les nuages ne sont pas loin. Mais les éclaircies seront quand même là et les températures seront hautes avec 33 degrés sur le littoral et jusqu'à 27 dans les cirques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

