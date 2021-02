BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 27 février 2021 :



- Covid-19 : l'étrange communication par la peur

- Indemnisations maternité : de nombreux retards de paiements signalés

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Musées régionaux, gouvernement, couvre-feu, restrictions sanitaires, évacuations sanitaires

- Pas d'évolution du couvre-feu pour le moment, qui reste à 22h

- Covid : en Afrique du Sud, on sauve les légumes abîmés pour apaiser la faim

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait beau, il fait chaud

A chaque vague épidémique, les voix s'élèvent pour réclamer la fermeture pure et simple de l'aéroport, voie d'entrée privilégiée et logique pour le virus. A cette demande, l'Etat répond fermement "non", arguant notamment qu'une telle perspective pourrait entraîner des pénuries sur l'île et empêcher l'export. Il y a un an, lors du confinement et de la fermeture de l'aéroport, cette même préfecture a tâché d'avoir une communication extrêmement rassurante, garantissant qu'il n'y aurait aucune pénurie alors que la population se ruait dans les supermarchés. Paradoxe étrange...

En période de congé maternité, de nombreuses femmes enceintes ont alerté des retards de paiement de leurs indemnités. La caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de La Réunion est responsable du traitement des dossiers et du paiement des indemnités journalières dues aux femmes ayant travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois qui ont précédé leur grossesse. Selon les témoignages des femmes que nous avons reçus, ces retards de paiements ont conduit à des situations financières particulièrement précaires.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 22 février - Musées régionaux : il travaille deux ans... et part avec plus de 75.000 euros d'indemnités

* Mardi 23 février - Le gouvernement français parle de tout, mais surtout de rien

* Mercredi 24 février - Covid-19 : nouveau tour de vis à La Réunion

* Jeudi 25 février - Couvre-feu : une décision trop ou pas assez sévère, la question divise

* Vendredi 26 février - L'Etat suspend les évacuations sanitaires vers La Réunion des Français résidant à l'étranger

Suite à ses discussions avec l'agence régionale de santé et le national, le préfet Jacques Billant indique que la situation sanitaire de La Réunion est "dégradée mais stable". A ce stade, aucune évolution du couvre-feu n'est donc prévue : celui-ci est maintenu de 22h à 5h. La préfecture indique aussi que des études se poursuivent par rapport à la faisabilité d'opérations d'évacuations sanitaires vers la Métropole. Un autre point complet sera réalisé mardi 2 mars. Sur le plan hospitalier, les autorités sanitaires rappellent qu'au 26 février, La Réunion a augmenté sa capacité de réanimation à 117 lits. Le taux d'occupation des lits est pour l'instant de 82%. La capacité en réanimation pourra être portée à 122 lits au plus tard le lundi 8 mars. Par ailleurs, la vaccination va être élargie à d'autres publics à compter du 3 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'ARS.

Au menu aujourd'hui, gruau de maïs et légumes sauvés de la décharge. Dans ce quartier pauvre de Johannesburg, les tonnes d'invendus, qui finissent chaque année à la poubelle, remplissent les bouches affamées de ceux qui ont les poches vides. Dlomo Nomaqhawe, 39 ans, engloutit son assiette.

Grand soleil sur La Réunion ce samedi matin, c'est Matante Rosina qui le dit ! Il n'est pas impossible de voir apparaître quelques gouttes d'eau du côté de Sainte-Rose cela dit. Côté plage il fera 33 degrés, pensez aux chapeaux... Il faudra en profiter parce que l'après-midi s'annonce plus nuageux.