Le collectif de défense de la forêt de Casabona (Extinction Rebellion - QG Zazalé - Greenpeace - Alternatiba - ATTAC - Collectif des usagers de manapany - Germin'acteurs - 5000 Pie Dbwa) organise un nouveau week-end de mobilisation contre l'abattage de plusieurs arbres, pour la construction d'un centre commercial. Dans la nuit du 19 au 20 février, plusieurs arbres ont été abattus, provoquant la colère des militants qui sont revenus planter 200 pyé d'boi dès le lendemain dans la forêt. Une nouvelle opération de plantation est prévue ce week-end. (Photo : XR Réunion)

Nouvelles plantations à Casabona ce week-end. Après la mise en terre de 200 pyé d'boi le week-end dernier, les militants du "collectif de défense de la forêt de Casabona" reviennent et appellent toutes celles et ceux qui le souhaitent à "amener des végétaux pour aider à replanter une forêt que la mairie compte abattre pour y faire passer une route menant à un centre commercial privé".



Ces plantations sontt organisées durant deux jours de 9h à 16h et un débat sur la notion de la "désobéissance civile non violente" sera également organisé ce samedi à 14h. "Le dimanche, les participants sont invités à ramener des jeux collectifs et des instruments de musique afin de passer une journée festive dans la bienveillance et le respect des gestes sanitaires" ajoute Extinction Rebellion.

