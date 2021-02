BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 28 février 2021 :



Alice Lemoigne : "maman, je serai championne du monde un jour"

C'est à Trois-Bassins qu'Imaz Press a rencontré la surfeuse Alice Lemoigne. Championne du monde, d'Europe et de France, ce petit bout de femme paraît bien petite à côté de sa longboard, qui mesure plus de deux mètres. Ca ne l'a pas empêché de rafler de nombreux titres en compétition, et ce dès son plus jeune âge. Rencontre avec une championne, passionnée de surf mais aussi engagée pour l'écologie

La route du littoral totalement fermée de 6h à 13h

La route du littoral sera une nouvelle fois totalement fermée à la circuation ce dimanche 28 février de 6h à 13h. C'est pour permettre des travaux de purges de la falaise que cette décision de fermeture a été prise. Comme à l'accoutumée, une déviation est mise en place par la RD41 route de la Montagne

Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré - Pari avec Macron, Mars, flamant rose et boulette du gouvernement

Drôle de semaine encore sur Imaz Press. A commencer par un pari fait entre Emmanuel Macron en personne et deux YouTubeurs pour la réalisation d'un clip sur les gestes barrières. Résultat : le Président de la République doit se prêter à un concours d'anecdotes avec le duo... On a aussi voyagé dans l'espace avec la planète Mars... qui ressemble finalement comme deux gouttes d'eau aux paysages arides de la Plaine des Sables ! La star de la semaine ce fut aussi et bien sûr ce flamant rose aperçu à l'Hermitage, une première depuis 15 ans ! Et on finit la semaine avec une nouvelle boulette du gouvernement : cette fois ce ne sont plus les Outre-mer qui sont à l'envers sur les graphiques présentés en conférence de presse, mais les drapeaux...

Franzi, le robot nettoyeur qui converse et chante en allemand

Dans la clinique de Munich qui l'emploie, Franzi exécute impeccablement son travail de nettoyage des sols. Mais en pleine pandémie de coronavirus, ce robot volubile a trouvé une autre fonction : donner le sourire aux patients et au personnel.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est toujours là

Ce dimanche promet d'être ensoleillé, dans les hauts comme les bas. Il fera toujours bien chaud sur la côte, et la pluie se fera discrète. Seule l'ombre permettra de se rafraîchir un peu... Matante Rosina compte bien y rester, dans sa varangue. A moins qu'elle aille du côté de La Possession ou la baie de Saint-Paul, il pourrait faire un peu plus frais en fin de journée là-bas.