Le centre réunionnais de gestion du trafic indique les chantiers et événements pour la semaine à venir, entraînant des modifications de la circulation. Bonne route, restez prudents en conduisant ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de création de GBA

Sur la RN1 à La Possession entre la Ravine des Lataniers et ravine La Fleur, suite des travaux de suppression d'une glissière et de création de GBA en accotement les nuits des lundi 1er et mardi 2 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h sens O/N.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose, en agglomération, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph/St Philipe - Travaux d'ouverture de chambres télécom, tirage et raccordement

Sur la RN2 à St Joseph et St Philipe, travaux d'ouverture de chambres télécom, tirage et raccordement du lundi 8 février au lundi 8 mars. Circulation alternée de jour de 7h à 17h, travaux programmés du centre-ville de St Philipe à la Ravine Bras Panon à Vincendo. Et de 20h à 05h de la Ravine Bras Panon à Vincendo à la fin d'agglomération de Vincendo.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement souterrain en traversée de chaussée

Sur la RN2002, Ste Suzanne centre-ville, travaux de raccordement souterrain en traversé de chaussée, les nuits jusqu’au vendredi 7 mai hors week-end et jour férié. Alterna de 20h à 5h pour les besoins du chantier. La vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone de travaux.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, avenue Mahatma Gandhi travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles jusqu’au lundi 29 mars. Alternat de 8h30 à 15h30 et vitesse limitée à 30 km/h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement HTA souterrain

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la pente Bel Air et centre-ville, travaux de raccordement de câbles souterrains les nuits jusqu’au lundi 21 juin inclus hors week-end et jour férié. Alternat de 20h à 5h.

• Chantiers à venir :

RN1 - Route du Littoral - Travaux NRL

Sur la RN1 entrée et sortie ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de la NRL, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le tunnel et l’intersection avec la rue Lucien Gasparin, de 20h à 05h la nuit du lundi 1er mars. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Leu secteur Portail, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mercredi 3 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 05h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de Balayage

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de balayage en BAU et TPC les nuits du lundi 1er au jeudi 4 mars. Voie neutralisée en fonction des besoins de 20h à 05h dabs un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Benoit - Travaux de reprise de solin métallique

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Ravine Ste Marguerite, travaux de reprise de solin métallique sur l'ouvrage les nuits du mercredi 3 au vendredi 5 mars. Circulation alternée au droit de l'ouvrage de 20h30 à 05h.

RN2 - St André - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à St André, secteur Chemin Lagourgue, travaux de reprise d'enrobés la nuit du jeudi 4 mars. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord de 20h à 05h.

RN2 - St Denis - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à St Denis, échangeur du Chaudron, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mardi 2 mars. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Suzanne, secteur Bel Air, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mercredi 3 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN3 à St Pierre, secteur Condé, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du jeudi 4 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 05h dans le sens Nord/Sud.

• Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 28 février de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.