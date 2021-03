Les effectifs de police ont réalisé sur le département 22 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 février 2021 permettant de relever 133 infractions. Les gendarmes, eux, font le point sur le motocycliste décédé à Saint-Paul, le 7ème décès depuis le début de l'année. 79 conducteurs ont été verbalisés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la police

Dix délits ont été relevés :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,65 et 0,93 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 02

- défaut de permis de conduire : 02

- refus d'obtempérer : 02



77 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 123 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 11

- excès de vitesse : 07

- défaut d'équipement : 06

- défaut de contrôle technique : 12

- usage d'un téléphone au volant : 16

- autres : 71



• Du côté de la gendarmerie

Le mois de février 2021 se termine sur un bilan accidentogène contrasté. En effet, si le nombre d’accidents et de blessés reste stable, la gravité des blessures supportées par les usagers impliqués est malheureusement plus dramatique, avec un constat de 7 tués depuis le début d’année, soit 4 réunionnais de plus décédés sur les axes routiers de l’île. Les pilotes des deux roues motorisés, paient un lourd tribut dans ce macabre décompte, en représentant 2 tiers des personnes impliquées dans les 30 accidents constatés, soit 5 de plus que l’année dernière à la même époque et 1 tué supplémentaire, portant le bilan à 3 pilotes décédés.

Le week-end a été marqué par un nouveau décès, d’un motocycliste, sur le secteur de ST Paul. Plus que jamais, la vigilance de Tous est requise sur la route. Le respect simple des règles du Code de la route, suffirait dans la grande majorité des accidents mortel a éviter cette hécatombe...

FAITS PARTICULIERS :

À la veille du week-end, les unités des compagnies de gendarmerie de ST Benoit, ST Pierre et ST Paul, ont mené vendredi dernier, en appui des effectifs motocyclistes et réservistes de l’EDSR, des services coordonnées de contrôle des conduites addictives, des vitesses excessives, du respect des règles de priorité et des fautes de comportements. A cette occasion, 79 automobilistes, motocyclistes et cyclomotoristes ont été verbalisés.

Ces contrôles se sont poursuivis durant tout le week-end pour l’EDSR et le bilan est de nouveau éloquent.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE EDSR :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 22

NOMBRE D INFRACTIONS : 178

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 17

NOMBRE D IMMOBILISATION MISE EN FOURRIÈRE : 26 dont 7 mises en fourrière.

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 14

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 10

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 11

NOMBRE DÉFAUT PERMIS : 5

NOMBRE DE VITESSES : 82 dont 10 avec interception.

NOMBRE NON PORT CEINTURE : 5

NOMBRE USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEUR : 8

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 8

NOMBRE NON PORT CASQUE PROTECTION : 10

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 6