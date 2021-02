Publié il y a 35 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Février à 17H34

Drôle de semaine encore sur Imaz Press. A commencer par un pari fait entre Emmanuel Macron en personne et deux YouTubeurs pour la réalisation d'un clip sur les gestes barrières. Résultat : le Président de la République doit se prêter à un concours d'anecdotes avec le duo... On a aussi voyagé dans l'espace avec la planète Mars... qui ressemble finalement comme deux gouttes d'eau aux paysages arides de la Plaine des Sables ! La star de la semaine ce fut aussi et bien sûr ce flamant rose aperçu à l'Hermitage, une première depuis 15 ans ! Et on finit la semaine avec une nouvelle boulette du gouvernement : cette fois ce ne sont plus les Outre-mer qui sont à l'envers sur les graphiques présentés en conférence de presse, mais les drapeaux... (Photo / Instagram brezpro)

