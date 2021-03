BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi matin 1er mars 2021 :



Motifs impérieux : le secteur du tourisme est toujours plus inquiet

Depuis le rétablissement des motifs impérieux le 28 janvier 2021, les hôtels et gites tournent au ralenti. Le nombre de vols a lui aussi considérablement baissé, avec la suppression de près de la moitié des vols. Une situation qui impacte fortement l'industrie du tourisme, alors que la situation sanitaire de La Réunion continue de se dégrader

Covid-19 : ce que coûtent vraiment les tests et les vaccins

Avec de nombreux tests Covid encore réalisés tous les jours à La Réunion ainsi que la campagne de vaccination qui a commencé depuis le mois de janvier, la crise Covid aura coûté cher à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS). Car non, les tests ne sont jamais "gratuits", les vaccins non plus. La CGSS, qui assure ici l'ensemble des rôles de la sécurité sociale, prend en effet en charge dans la grande majorité des cas l'ensemble des frais de ces interventions. A date du 23 février, les tests auront coûté 19,3 millions d'euros et les vaccins plus de 7.000 euro à la sécu

Concours de talents péi Art'Gadiamb : allez voter pour votre candidat préféré

Suite au succès des éditions précédentes, cette année encore les étudiants de licence en communication organisent l'événement Art'Gadiamb, le concours de talents péi. Les présélections débutent le 1er mars et la finale aura lieu le 10 avril au théâtre Vladimir Canter. Nous publions ci-dessous le communiqué de Art'Gadiamb

Police : 133 infractions relevées ce week-end sur les routes

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 22 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 février 2021 permettant de relever 133 infractions

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mois de mars qui commence sous le soleil

Matante Rosina prévoit un lundi au soleil pour ce début de mois de mars. Quelques nuages vont s'installer dans les hauts de l'ouest au fur et à mesure de la journée, quelques pluies pourraient survenir dans le sud. Les températures maximales sont toujours anormalement chaudes, surtout dans les Hauts.