Suite au succès des éditions précédentes, cette année encore les étudiants de licence en communication organisent l'événement Art'Gadiamb, le concours de talents péi. Les présélections débutent le 1er mars et la finale aura lieu le 10 avril au théâtre Vladimir Canter. Nous publions ci-dessous le communiqué de Art'Gadiamb. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Art’Gadiamb, nouvelle année, nouvelle édition, nouvelle équipe ! Art’Gadiamb est un concours de jeunes talents 100% péi, qui met en lumière 4 catégories : la danse, le chant, Grain de Folie et DJ mix. Cette nouvelle édition s’adresse aux Réunionnais de 12 à 35 ans et se déroule en deux temps : sur Facebook, puis en live, sur scène. Les mots d’ordre, sont “plaisir et découverte”.

Ce concours se différencie par sa fraîcheur et sa modernité, notamment grâce aux votes Facebook, l’un des réseaux sociaux le plus utilisé ! Grâce auquel les talents sont propulsés et mis en avant.

Pour sa 5ème édition, la grande finale du concours, se déroulera le samedi 10 avril 2021 au Théâtre Vladimir Canter, situé dans l’enceinte du campus Nord de l’Université de La Réunion.

C’est une belle occasion pour les participants de dévoiler l’étendue de leurs talents face à un jury de professionnels, mais aussi pour les professionnels de découvrir de nouveaux artistes.

Le début des votes sur Facebook démarre le 1er mars, soyez à l'affût pour encourager vos candidats favoris et participer aux jeux concours de la page en attendant de pouvoir réserver vos places pour la finale.