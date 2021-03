BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 mars 2021 :



- Coronavirus : l'espoir d'une stabilisation de l'épidémie à Mayotte

- Covid-19 : ce que coûtent vraiment les tests et les vaccins

-Un "pass bien-être" pour les plus démunis

- Nicolas Sarkozy fait appel à sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et de la chaleur

Coronavirus : l'espoir d'une stabilisation de l'épidémie à Mayotte

Le 101ème département de France, jusqu'ici asphyxié par le Covid-19, semble amorcer une phase "plateau". En deux mois seulement, tous les indicateurs sont passés au rouge et l'épidémie a explosé sur le sol mahorais, entraînant l'évacuation de dizaines de malades vers La Réunion. Département français le plus touché, Mayotte semble entrevoir un espoir avec un bilan qui se stabilise selon les derniers chiffres de Santé publique France et de l'ARS.

Covid-19 : ce que coûtent vraiment les tests et les vaccins

Avec de nombreux tests Covid encore réalisés tous les jours à La Réunion ainsi que la campagne de vaccination qui a commencé depuis le mois de janvier, la crise Covid aura coûté cher à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS). Car non, les tests ne sont jamais "gratuits", les vaccins non plus. La CGSS, qui assure ici l'ensemble des rôles de la sécurité sociale, prend en effet en charge dans la grande majorité des cas l'ensemble des frais de ces interventions. A date du 23 février, les tests auront coûté 19,3 millions d'euros et les vaccins plus de 7.000 euros à la sécu.

Un "pass bien-être" pour les plus démunis

Dans le cadre de son plan de relance économique et sociale voté le 15 juillet 2020, le département, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), a mis en place le dispositif "pass bien-être". L'objectif : faire profiter aux personnes les plus vulnérables économiquement de moments de détente et de bien-être au sein des entreprises réunionnaises. Lancé en décembre 2020, le dispositif compte à ce jour 433 entreprises partenaires, essentiellement dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique. 38.000 familles ont déjà pu profiter du pass, pour un montant total de 5,7 millions d'euros, indiquent la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion et le Conseil départemental.

Nicolas Sarkozy fait appel à sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme

Jugé ce lundi 1er mars 2021 dans l'affaire des écoutes, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Une décision judiciaire à laquelle Nicolas Sarkozy a fait appel. Il était jugé dans l'affaire dite "des écoutes", née en 2014 d'interceptions téléphoniques avec son avocat historique Thierry Herzog. Celui-ci, ainsi que l'ancien magistrat Gilbert Azibert, ont eux aussi été reconnus coupables et sont condamnés aux mêmes peines. Thierry Herzog écope également d'une interdiction d'exercer son métier pendant cinq ans. Gilbert Azibert et Thierry Herzog ont également fait appel de leurs condamnations

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et de la chaleur

A part un peu de pluie dans l'est, Matante Rosina prévoit une nouvelle journée ensoleillée sur l'ensemble de La Réunion. N'oubliez pas votre crème solaire, la chaleur reste bien ancrée partout dans l'île. Une houle de 1.5 mètre devrait s'installer de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table