L'île Maurice a lancé ce lundi 1er mars 2021 une nouvelle campagne de vaccination destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu'aux personnes souffrantes de maladies chroniques (diabète, insuffisance respiratoire...). Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, toutes les personnes éligibles à la vaccination peuvent se rendre dans l'un des cinq hôpitaux de la région pour se faire vacciner. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Alors que Maurice espère au plus vite rouvrir ses frontières, la campagne de vaccination s'est ouverte cette semaine aux personnes âgées de plus de 60 ans. Jusqu'à maintenant, seuls les professionnels de la santé et le personnel d'aéroport pouvaient bénéficier du vaccin britannique AstraZeneca/Covishield. A ce jour, seulement 4,6% des doses de vaccins ont été utilisés selon le quotidien Le Mauricien soit 9.338 personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin sur une population de 1,2 million d'habitants. Une campagne de vaccination qui devra rapidement s'accélérer pour atteindre l'objectif annoncé par le Premier ministre en janvier dernier, de 60% de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année.

Le ministère de la Santé annonce également la mise en place de centres mobiles de vaccination dans les différentes régions de l'île. Chaque semaine, un planning d'injections sera publié afin que les personnes puissent se rendre dans un centre proche de leur domicile. Un objectif de 11.000 personnes vaccinées par jour a été annoncé par le comité national de communication sur le Covid-19, selon l'Express de Maurice.

Pour rappel, l'île Maurice a reçu 100.000 doses du vaccin britannique AstraZeneca et doit recevoir 200.000 doses supplémentaires d'ici fin mars grâce au dispositif Covax, initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés. Au 1er mars 2021, 619 cas de Covid ont été recensés à Maurice pour 10 décès. Le taux d'incidence est de 1 pour 100.000 personnes, selon les sources officielles. La période de quatorzaine destinée aux arrivants est maintenue jusqu'au 31 mars.

