Ce jeudi 25 février 2021, le deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (2e RPIMa) a renouvelé pour trois ans sa convention avec la classe de défense et sécurité globale (CDSG) du collège les Tamarins à Saint-Pierre. Nous publions ici le communiqué du ministère des armées. (Crédit photo : ministère des Armées)

Outre la signature protocolaire du document par les partenaires du Trinôme Académique (le colonel Geoffroy Rondet, chef de corps du 2e RPIMa, Georges Prugnières, principal du collège, et Bernard Hay, président de l’Institut des hautes études de la Défense nationale/AR 27), cette journée fut l’occasion d’accueillir les jeunes collégiens par demi-groupes et dans le respect des mesures sanitaires liées à la crise COVID-19. Ils ont pu visiter le Détachement technique du matériel de parachutage et de largage (DTMPL) et la salle d’honneur du régiment (qui retrace l’histoire du 2e RPIMa), avant de participer à une cérémonie aux couleurs sur la place d’armes.

D’autres échanges seront programmés tout au long des trois prochaines années. " Nous nous

efforcerons de vous transmettre les valeurs qui nous guident ", a souligné le colonel Rondet, " celles qui nous ont fait choisir ce métier particulier au service des autres, afin que vous sachiez comment la France est protégée, comment chacun d’entre vous, à votre niveau, participez aussi à cette protection : protection de nos valeurs, protection de nos populations, protection de nos espaces, et que vous sachiez aussi quel rôle vous aurez ici à La Réunion en tant qu’ambassadeur de la France dans l’océan Indien.

Cette convention, initiée en novembre 2017 dans le cadre du Trinôme Académique (Défense, Education nationale et IHEDN), permet des temps de rencontres et de partage autour de l’engagement militaire et des valeurs citoyennes, entre les élèves et les militaires parachutistes. Les CDSG portent un enjeu de société essentiel : former les jeunes d’aujourd’hui à être les acteurs de demain, en devenant des citoyens responsables et engagés dans un monde complexe et instable.

Rappelons que le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.