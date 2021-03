Ce lundi 1er mars, les acteurs de l'emploi et du handicap se sont réunis à l'occasion des premiers comités stratégique et opérationnel du Prith (Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés). Cinq groupes projets ont été constitués et une dizaine d'actions sont déjà envisagées dans la feuille de route 2020-2023 pour favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, qui sont parmi les premières à être impactées dans leur quotidien par la crise sanitaire actuelle. Le Prith souhaite notamment organiser des sessions de sensibilisation des représentants du personnel au handicap. La création d'une journée du handicap à La Réunion a également été débattue. Nous publions ci-dessous le communiqué du Prith. (Crédit photo : Prith)

Les actions du Prith s’attache à proposer des actions visant à une société toujours

plus inclusive de la vie professionnelle. Le Pritha vocation à travailler, à l’échelle régionale, d’une part sur l’amélioration de la connaissance des problématiques, freins et leviers dans les parcours des personnes en situation de handicap, et d’autre part sur les articulations entre les dispositifs et interventions. Ce, afin d’apporter une fluidité et des réponses adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap et des employeurs, dans une logique de circuit-court etde parcours sans rupture.

Lancé en octobre dernier, le Prith Réunion 2020-2023 a pour ambition de se rénover, tout en capitalisant sur un partenariat réaffirmé entre la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion, l’Association de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées et le Fonds d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui élaborent, mettent en œuvre et financent conjointement le Prith avec la volonté de se nourrir des expériences pour travailler différemment, en termes de pilotage, de coordination, d’animation et de projets.

Ce Prith " nouvelle génération " a pour ambition de répondre à la fois aux orientations nationales (comme par exemple l’emploi accompagné, les entreprises adaptées, les troubles de la sphère autistique, l’apprentissage et le secteur du travail temporaire), tout en identifiant des problématiques et priorités locales.

Pour cela, les acteurs ont été réunis en fin d’année dernière lors de conférences et d’ateliers qui ont permis de collecter les attentes et besoins du territoire, permettant ainsi de structurer le Prith autour de cinq thématiques phares : l’insertion dans l’emploi, l’accompagnement et le maintien en emploi, la facilité d’accès à l’information, l’accessibilité universelle et le travail avec le milieu dit protégé.

Les acteurs réunis à l’occasion des premiers comités stratégique et opérationnel

Introduits par la sous-préfète, secrétaire générale adjointe en charge de la jeunesse et de la cohésion sociale, ces comités ont permis de réunir les acteurs institutionnels, socio-économiques et associatifs investis sur l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap.

-Sensibilisation du personnel, journée du handicap et maintien des travailleurs handicapés-

A cette occasion, les premières actions envisagées ont été présentées. On retrouve parmi cette dizaine de propositions des sessions de sensibilisation des représentants du personnel au handicap, la création d’une journée du handicap à La Réunion, une action visant à améliorer la prévention et le maintien des travailleurs handicapés de plus de 50 ans et une expérimentation de parcours adaptés pour les personnes issues des ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail).

Le groupe dédié à l’accessibilité et à l’égalité propose de créer des ateliers de sensibilisation à l’accessibilité numérique et de mettre en place une action sur l’égalité hommes/femmes en situation de handicap sur la question de l’emploi. Enfin, le groupe projet centré sur la facilitation de l’accès à l’information aura pour grande mission de donner de la visibilité et une meilleure lisibilité des acteurs, des événements, des accompagnements et aides qui existent sur notre territoire, et qui sont trop souvent méconnus des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Ces ébauches d’actions seront dans les prochaines semaines affinées, complétées et lancées par les acteurs concernés. Cette feuille de route évoluera au regard des besoins des personnes en situation de handicap et de la politique souhaitée par le Gouvernement. Tous les acteurs sont invités à participer à cette nouvelle feuille de route !



