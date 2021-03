A la suite des nouvelles annonces de couvre-feu à 18h à compter de vendredi, la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion demande une adaptation des dispositifs d'accompagnement des entreprises. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre des métiers et de l'artisanat. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ces nouvelles mesures restrictives impacteront largement les entreprises artisanales qui seront pénalisées par une fermeture anticipée et/ou une baisse de leur activité et de leur chiffre d’affaires. Nous sommes demandeurs d’une adaptation des dispositifs d’accompagnement de nos entreprises, c’est dans ce sens que La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion interpellera les pouvoirs publics.

Nous rappelons à nos ressortissants que La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion (CMAR) et ses services restent à leur écoute et les invitent à se rapprocher de ses 4 antennes*

Bernard PICARDO

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

*CONTACTS DES 4 ANTENNES :

SECTEUR NORD : 0262 21 04 35

SECTEUR OUEST : 0262 45 52 52

SECTEUR EST : 0262 46 62 00

SECTEUR SUD : 0262 96 12 40



