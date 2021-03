Neufs accidents mortels ont été enregistrés sur les routes de janvier à mars 2021. Un chiffre en hausse puisque l'année dernière à la même époque, le bilan était de cinq morts. Le préfet de La Réunion appelle "les usagers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route pendant les prochaines vacances scolaires, période pendant laquelle la circulation sera plus dense et plus sensible." La gendarmerie rappelle que "les pilotes des deux roues motorisés, paient un lourd tribut dans ce macabre décompte, en représentant 2 tiers des personnes impliquées dans les 30 accidents constatés, soit 5 de plus que l'année dernière à la même époque et 1 tué supplémentaire, portant le bilan à 3 pilotes décédés." Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture de La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au 1er mars 2021, le bilan est déjà lourd avec 9 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de La Réunion contre 5 personnes à la même date en 2020.

Quelques conseils utiles pour que les vacances soient réussies pour tous et pour que la route ne soit pas le début d’un drame ou la perte de la vie :



Respectez la limitation de vitesse :

La vitesse est la première cause de mortalité routière. Elle est limitée sur l’ensemble du réseau routier et cette réglementation s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules sans exception.

• Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves.

• Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision se rétrécit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.



Adaptez votre vitesse aux circonstances : conditions de circulation et conditions climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule.



N’utilisez pas votre téléphone tenu en main en conduisant :

Téléphoner en conduisant détourne l'attention et multiplie par 3 le risque d’accident. L’utilisation d’un téléphone portable est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire.

ATTENTION : Depuis le 22 mai 2020, une nouvelle réglementation, en application du décret n°2020-605, permet la suspension temporaire du permis de conduire pour l’infraction de téléphone au volant lorsque celle-ci est commise concomitamment à une autre infraction au code de la route en matière de règles de circulation.



Respectez les distances de sécurité et adoptons une conduite responsable au volant ou au guidon. Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu’il suit. La distance d’arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l’alcool par exemple. Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3 points au permis de conduire.



Bannissez la consommation d’alcool et de stupéfiants et soyez sobre au volant. Au volant, le zamal tue aussi ". Le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel. Ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre la route et incitez les conducteurs à désigner un " Sam " avant de sortir. Le préfet rappelle que les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur les routes pendant cette période.

Retrouvez ci-dessous les chiffres de l'Esdr (escadron départemental de sécurité routière) :

Nombre de service réalisés : 22

Nombre d'infractions : 178

Nombre de rétentions de permis : 17

Nombre d'immobilisation mise en fourrière : 26 dont 7 mises en fourrière.

Nombre d'alcoolémie : 14

Nombre de conduite sous stupéfiants : 10

Nombre de défaut d'assurance : 11

Nombre défaut permis: 5

Nombre de vitesses : 82 dont 10 avec interception.

Nombre non port de ceinture : 5

Nombre usage téléphone : 8

Nombre non respect priorité : 8

Nombre non port casque obligatoire 10



Nombre défaut contrôle technique : 6

www.ipreunion.com / [email protected]