Le TÉAT de champ fleuri à Sainte-Clotilde revoit sa programmation pour s'adapter aux nouvelles mesures de couvre-feu. Plusieurs spectacles initialement prévus en soirée seront reportés en journée. Découvrez ci-dessous la nouvelle programmation publiée par le TÉAT. (Photo rb/www.ipreunion.com)

MARIE-ALICE SINAMAN / Les représentations prévues les 5 et 6 mars sont reportées au 6 et 7 mars

> Si vous avez des places pour le vendredi 5 mars à 19h, elles seront valables pour le dimanche 7 mars à 14h30

> Si vous avez des places pour le samedi 6 mars à 19h, elles seront valables pour le samedi 6 mars à 14h30



FANM DOFÉ / La représentation prévue le samedi 6 mars est reportée au vendredi 9 avril, 20h

> Si vous avez des places pour le samedi 6 mars, elles seront valables pour le vendredi 9 avril à 20h



ZOMBILLENIUM / La projection prévue le 10 mars à 16h30 aura lieu le jeudi 11 mars à 14h

> Si vous avez des places pour le 10 mars, elles seront valables pour le 11 mars



J'AI PERDU MON CORPS / La projection prévue le 10 mars à 19h est reportée à une date ultérieure

Nous travaillons actuellement à un report et reviendrons vers vous dès que possible.



C'EST MAINTENANT !! / La représentation prévue le 12 mars à 20h est reportée au samedi 13 mars à 14h30

> Si vous avez des places pour le 12 mars, elles seront valables pour le 13 mars



CONCOURS DÉPARTEMENTAL D'ÉLOQUENCE / La finale prévue le 17 mars à 19h au TÉAT Plein Air est reportée au samedi 20 mars à 14h au TÉAT Champ Fleuri

> La jauge étant réduite pour respecter les règles de distanciation, merci de nous indiquer avant le 9 mars si vous souhaitez maintenir votre réservation en cliquant ► ici.

ATTENTION, même si vous avez déjà récupéré vos billets, merci de nous indiquer votre choix car votre billet actuel ne sera pas valable pour le 20 mars.

En l'absence de réponse de votre part, vos réservations seront supprimées à partir du 10 mars.



JF GANG / La représentation prévue le 19 mars à 20h est reportée à une date ultérieure

Nous travaillons actuellement à un report et reviendrons vers vous dès que possible.



KÉRVELI / La représentation prévue le 20 mars à 20h est reportée à une date ultérieure

Nous travaillons actuellement à un report et reviendrons vers vous dès que possible.



La 13e Nuit des Virtuoses / La représentation prévue le vendredi 9 avril est annulée



