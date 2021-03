Le concert de Meddy Gerville prévu au Bisik est décalé au dimanche 7 mars 2021 à 14 heures. "Un changement de date et d'horaire pour permettre à chacun de regagner son domicile avant 18h et de rentrer sans encombre" précise le Bisik. Les détenteurs d'un billet peuvent cependant se faire rembourser en cas d'impossibilité de se rendre au concert. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Couvre-feu généralisé à 18h oblige, nous devons à nouveau nous réadapter, nous réinventer une fois de plus, trouver nous aussi, dans l’urgence de la situation, des variantes et des mutations sensibles et porteuse de sens pour poursuivre notre modeste mission de diffusion des musiques actuelles complétement à l’Est (pour reprendre le sous-titre de nos amis des Bambous) avec le même enthousiasme. Quand en France Hexagonale les lieux de culture restent eux désespérément fermés depuis maintenant plus de quatre mois nous avons le devoir de profiter de l’espace de liberté qui nous est offert aussi ténu soit-il, " quoi qu’il en coûte " et même si le découragement et la tristesse nous accable parfois…



Nous devons continuer le combat, poursuivre l’aventure, pour faire résonner les rythmes enivrants des groupes que nous avons programmés pour la qualité de leurs créations et leur talent souvent hors norme. Continuer de partager la scène avec les comédiens et les circassiens de la Compagnie Aberash qui nous accompagnent depuis la réouverture du Bisik post Covid. Accompagner les artistes dans leurs projets de développement et de professionnalisation. Continuer à faire vivre la scène locale et à travailler avec nos techniciens partenaires, véritables chevilles ouvrières de la réussite de nos concerts. Soutenir les jeunes talents à faire vibrer le " Son du Bahut " et leur fureur de jouer ! Consolider notre équipe si fragile et tellement efficiente. Remercier les bénévoles sans qui nous ne serions rien. Accueillir le public avec la même passion malgré les contraintes d’un protocole sanitaire strict et faire de chaque événement une oasis de bonheur dans ce contexte parfois si lourd à porter… Le remercier aussi de continuer à venir partager nos émotions musicales et artistiques avec tant d’engouement et de fidélité !



Nous sommes évidemment bien conscients de la gravité de la situation et mettrons tout en œuvre pour continuer à offrir à tous ces opportunités de rencontres harmoniques dans les meilleures conditions…



Pour toutes ses belles raisons et parce que nous ne saurions vivre sans vous, nous avons décalé le concert de Meddy Gerville au dimanche 7 mars à 14h. Un changement de date et d’horaire pour permettre à chacun de regagner son domicile avant 18h et de rentrer sans encombre.



Certains d’entre-vous avaient déjà réservé leur dimanche et sont donc dans l’obligation d’annuler leur réservation initiale du vendredi 5 mars… Il reste donc encore quelques places ! profitez-en et pensez à réserver exclusivement par téléphone au 0692874572.



Pour les prochaines soirées, restez connectés nous vous tiendrons informés rapidement et pour conjurer le sort réservez !!! On compte sur vous !