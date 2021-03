Le directeur régional de l'ONF a mis fin à l'interdiction de circuler sur la route forestière du Maïdo ce mercredi 3 mars 2021. Tous les sentiers fermés lors de l'incendie sont donc rouverts, à l'exception de l'accès à Mafate par le Maïdo : le sentier depuis le Ti Col jusqu'à La Brèche (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est ainsi que sont dorénavant ouverts au public les itinéraires suivants :

• Sentier entre Roche Plate et La Brèche

• Sentier entre Ilet Alcide et le Maïdo, par le rempart de Mafate

• Sentier du Grand Bord, entre le Maïdo et le Grand Bénare

• Sentier de la Glacière, par l’observatoire de l’atmosphère

• Sentier gîte des Tamarins-La Glacière-Grand Bénare

• Sentier entre La Glacière et Piton Rouge

• Les pistes VTT n°1 (partie amont jusqu’à la piste Oméga), 4, 5, 6, et 9



A cette liste s’ajoute le sentier de La Fenêtre de Grand Ilet (commune de Salazie), fermé depuis le 14 mai 2020, sur lequel les travaux d’entretien ont été réalisés.