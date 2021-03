Les artistes réunionnais DJ Sebb et la Mafia Endemik sortent ce vendredi 5 mars leur nouveau titre " dan oui na pwin batay ! ". Le clip du son sera publié sur le compte Instagram de Sosh Réunion, partenaire du projet. Ce featuring musical est particulièrement attendu étant donné l'engouement planétaire pour ces artistes qui cumulent plusieurs millions de vues sur Youtube. Nous publions ci-dessous le communiqué de Sosh.

Covid 19, couvre-feu, confinement, cas contact, évacuation, malade .... Oté STOP ! ARRET EK CA ... NON !!!

Ou plutôt OUI, parce que " dan oui na pwin batay " Enfin une bonne nouvelle, c’est plutôt rare en ce moment, c’est le nouveau titre des artistes les plus digitaux de la Réunion, la MAFIA ENDEMIK avec plus des Millions de vues youtube à leur actif. Ce nouvel opus sort ce vendredi 5 mars, en exclusivité sur l’Instagram SOSH Réunion.

Une envie commune de changer les idées des réunionnais et de les faire bouger sur un nouveau son. L’idée de cet événement est, avant tout, de redonner un peu de joie, de bien-être, d’une envie de danser chez soi, sous sa douche ou devant son écran, de respirer à nouveau la joie de vivre tellement vitale pour les

Réunionnais.

Qui de mieux que la MAFIA ENDEMIK, ce collectif d’artistes joyeux, mais surtout talentueux, pour réussir ce pari. Quelques mois, et beaucoup de travail plus tard, voici donc le nouveau SON de la joyeuse bande, un titre inédit, dansant en hommage à une illustre expression créole " DAN OUI NA PWIN BATAY ".

Sosh a donc dit oui pour participer à cette belle aventure, et proposer à ses clients, mais aussi à tous les réunionnais qui le souhaitent, ce nouveau clip mettant en scène la bande de dalons ! DJ SEBB pour la Mafia Endemik : " Dan oui na pwin batay parle de plusieurs situations que vit le réunionnais

chaque jour, les problèmes de couple, de relation dans le travail ou encore avec le voisinage. L'idée est de rester positif et de laisser tomber tous les débats inutiles. Comme d'habitude on a abordé le sujet à notre manière, sur une musique festive pour, surtout apporter un brin de joie et de gaieté au public pendant cette période difficile que nous traversons."

Jérome FERRARI FROMAGER, directeur communication de SOSH : " Les temps sont difficiles, l’événementiel est durement touché, nous voulions donc apporter du positif, de la joie via les réseaux sociaux et le digital. La Mafia Endemik nous a habitués à des sons qui restent dans la tête, et mettent bonne humeur. Nous avons dit oui immédiatement... et en plus DAN OUI NA PWIN BATAY "

Pour permettre également de rencontrer et de partager un bon moment musical avec la MAFIA ENDEMIK, Sosh organise, dès le 5 Mars, un jeu sur la page Instagram @ OSH_Reunion pour permettre à 1 gagnant et ses 3 invités d’assister à un showcase exclusif avec les artistes sur un catamaran... On imagine l’ambiance !!!