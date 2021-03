BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 5 mars 2021 :



Vaccination : des listes d'attente pour les non prioritaires

A La Réunion, la vaccination est pour l'instant réservée aux publics prioritaires. Mais des listes d'attente ont été mises en place pour inscrire les volontaires non prioritaires et éviter de perdre les doses qui n'auraient pas été administrées en fin de journée. Selon nos informations ces listes sont actuellement "surchargées". Pour en faire partie, pas d'inscription en ligne : il faut passer dans l'un des huit centres de vaccination que compte l'île et se renseigner directement sur place.

SDIS : Nassimah Dindar jugée pour de présumés emplois fictifs

C'est ce vendredi 5 mars 2021 que Nassimah Dindar a rendez-vous au tribunal correctionnel pour des faits présumés d'emplois fictifs à l'époque où elle était présidente du SDIS. Il s'agit de deux agents qui, selon les enquêteurs, auraient aussi travaillé pour Nassimah Dindar sur le plan personnel, l'un en tant que jardinier, et l'autre en tant que femme de ménage. Outre l'aspect judiciaire, se joue aussi en toile de fond l'avenir politique de la sénatrice, qui devrait très probablement être candidate à sa réélection lors des départementales des 13 et 20 juin prochains

Evacuations massives après une alerte au tsunami à travers le Pacifique

Des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu fuyaient vendredi vers les hauteurs et l'intérieur des terres après une série de puissantes secousses sismiques qui ont déclenché des alertes au tsunami à travers toute la région Pacifique.

Evacuations sanitaires : quatre malades du Covid en route pour la Métropole

Ce jeudi 4 mars 2021 en soirée, quatre patients Covid ont été vers la Métropole. Il s'agit de quatre patients mahorais. Une opération "sans précédent" selon l'agence régionale de santé qui nécessite des moyens importants humains et matériels. L'avion mobilisé pour ce transport, affrété par Air Austral, a été présenté à l'aéroport Roland-Garros par l'ARS, aux côtés du CHU, de l'avion civile, du SAMU et de la compagnie Air Austral. Quatre ambulances transportant les patients ont été mobilisées. L'avion a fermé ses portes à 21h15, avant de décoller à 21h33 en direction de la Métropole.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin et nuages l'après-midi

Ce vendredi 5 mars, Matante Rosina profite du soleil du matin avant de sortir son parapluie l’après-midi dans le Sud et l’Ouest. Une petite houle d’alizé est prévue sur l’Est et le Sud de l’île.