Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Ce vendredi 5 mars 2021, Matante Rosina profite du soleil du matin avant de sortir son parapluie l'après-midi dans le Sud et l'Ouest. Une petite houle d'alizé est prévue sur l'Est et le Sud de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

