Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La préfecture a placé le département en pré-alerte jaune cyclonique, annonce Météo France. Une dépression tropicale située à 1.255 km à l'ouest de l'île se déplace actuellement vers l'est à une vitesse de 26 km/h. Elle pourrait devenir la tempête Iman. Le passage du système près des côtes de La Réunion va entraîner des fortes pluies et des ventes forts. Le passage au plus près des côtes est prévu dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche 7 mars au matin. Par ailleurs, Habana est passé en cyclone mais il ne menace pas les côtes, et va rester à bonne distance des terres habitées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

