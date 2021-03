C’est un rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du SDIS 974 qui a soulevé le lièvre, pointant un certain nombre de dysfonctionnements et notamment l’embauche de deux personnes qu’elle connaissait, l’une étant son jardinier, et l’autre étant sa femme de ménage. Nassimah Dindar a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Elle avait d’ailleurs été entendue pendant près de trois heures par les gendarmes sous le statut de témoin assisté en décembre 2018.

Selon l'acte de renvoi devant le tribunal, les faits supposés se seraient produits entre 2015 et 2018. Elle est poursuivie pour "prise illégale d’intérêts". Le procès devait initialement se tenir le 3 avril 2020 mais avait été reporté au 3 juillet 2020 pour cause de confinement. Le procès avait à nouveau été renvoyé à la demande de la défense.

Au-delà de l’aspect judiciaire, ce procès pourrait avoir des conséquences sur l’avenir politique de Nassimah Dindar. Une condamnation pourrait en effet freiner la sénatrice dans sa campagne, même si un appel serait suspensif. En effet, cette dernière devrait être candidate à sa réélection dans le canton 10 de Saint-Denis. Un binôme avec Jean-François Hoareau, élu de la majorité municipale dionysienne, est pour l’instant évoqué.

Elle pourrait alors retrouver alors sur sa route un ténor de la droite, Didier Robert, qui pourrait se lancer dans la bataille des départementales. Il devra d’abord passer devant le tribunal correctionnel le 9 avril prochain dans l’affaire dite des « Musées Régionaux ». Il lui est reproché une demi-douzaine de griefs.

