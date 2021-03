Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Trois doctorants de l'Université de La Réunion ont été primé ce jeudi 4 mars : deux d'entre eux, Merlène Saunier et Benoît Jobart, ont remporté respectivement le premier prix du jury professionnel et prix du jury étudiant (Ploceus) et le 2ème prix du jury professionnel. Ils représenteront La Réunion lors de la demi-finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes" (MT180), en avril. Miangaly Rasamoelina, remporte quant à elle le prix du public. (Photos : Université de La Réunion)

