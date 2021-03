Le parti communiste réunionnais (PCR) soutiendra Ericka Bareigts aux prochaines élections régionales. Cette annonce a été faite dans un communiqué publié ce samedi après-midi 6 mars 2021. Le PCR estime que les prochaines élections, prévues les dimanche 13 juin et 20 juin, engageront l'avenir de tous les Réunionnais "et nous ne devons pas nous diviser sur cet objectif politique essentiel" commente le parti communiste (Photo rb/www.ipreunion.com)

La décision de soutenir la maire de Saint-Denis pour le scrutin des régionales a été prise ce samedi par le comité central du PCR. Ce hoix, indique le parti politique a ausi été fait parce que " plusieurs de membres (du PCR) travaillent déjà en co-responsabilité à la maairie de Saint-Denis et à la Cinor" et que "l’expérience partenariale avec Ericka Bareigts est très positive et respectueuse des engagements réciproquesé.