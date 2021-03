BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi matin 6 mars 2021 :



Après les manifestations, la nuit a été calme

Si le couvre-feu a débuté avec plusieurs manifestations dans l'île, le calme est rapidement retourné sur le département. Depuis ce vendredi 5 mars, La Réunion est en effet soumise à un couvre-feu à partir de 18 heures pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Un nouveau rassemblement est prévu ce samedi devant la préfecture à 10 heures. Nous serons en live toute la journée, suivez-nous

Les Seychelles veulent être le premier pays à avoir vacciné toute la population

Les Seychelles prolongent les mesures de confinement déjà en vigueur, tout en accélérant la vaccination contre le Covid-19. Cela fait maintenant deux mois que le pays ont mis en place de mesures sanitaires pour empêcher que le virus du Covid-19 se propage dans le pays. La population a interdiction de se rassembler, les magasins d'alimentation doivent fermer à 18h00, les écoles sont fermées, et un couvre-feu est imposé à 20h00 à l'ensemble de la population, mais le coronavirus, continue de contaminer la population. L'Etat mise maintenant tout sur la vaccination et veut devenir le premier pays au monde à avoir vacciné toute sa population

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Tourisme, Mayotte, couvre-feu, préparation, vaccins

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er mars au vendredi 5 mars 2021 sur Imaz Press :



- Lundi 1er mars - Motifs impérieux : le secteur du tourisme est toujours plus inquiet

- Mardi 2 mars - Coronavirus : l'espoir d'une stabilisation de l'épidémie à Mayotte

- Mercredi 3 mars - Tout le monde chez soi à 18h

- Jeudi 4 mars - Couvre-feu : tout le monde se prépare pour s'adapter

- Vendredi 5 mars - Vaccination : des listes d'attente pour les non prioritaires

Japon : les enfants du tsunami de 2011 marqués à jamais

Yuto Naganuma, 26 ans, regarde en silence des ruines balayées par un vent glacial: celles de l'école primaire où son petit frère a perdu la vie lors du tsunami du 11 mars 2011 dans le nord-est du Japon.

La pa Météo France i di, sé zot i di – matinée ensoleillée, après-midi nuageux

Matante Rosina est en week-end ! les jours se ressemblent avec un matin ensoleillé et quelques nuages l'après-midi. Matante Rosina a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il y aurait quelques précipitations sur le littoral sud et ouest. La mer est peu agitée à agitée sur l'Est et le sud.

