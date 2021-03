Quatre chatons ont été sauvés de la noyade par la marine thaïlandaise ce mardi 2 mars 2021. Les marins, qui étaient venus enquêter sur les causes d'un naufrage, ont en effet repéré les petits félins agrippés au navire. La scène s'est déroulée dans la province de Satun, à l'extrémité sud de la Thaïlande. Un des officiers présents a sauté à l'eau pour aller les récupérer. Il est revenu avec un chat sur le dos et trois autres dans un sac (Photo Royal Thai Navy)

"Huit membres d’équipage, trois thaïlandais et cinq du Myanmar, avaient déjà été secourus. Les marins de la marine enquêtaient sur la cause du naufrage et recherchaient tout déversement d’hydrocarbures lorsqu’ils ont remarqué que les chats étaient toujours à bord du navire en train de couler, qui était alors vertical dans l’eau et presque totalement submergé après son chavirage" détaille le site France 24 news.

Les photos partagées par la Royal Thai Navy sur Facebook montrent les chats secourus, nourris et soignés sur place. Une belle histoire qui finit bien.