Publié le Samedi 06 Mars à 02H30 / Actualisé le Samedi 06 Mars à 07H42

Matante Rosina est en week-end ! les jours se ressemblent avec un matin un peu ensoleillé et quelques nuages l'après-midi ce samedi 6 mars 2021. Matante Rosina a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il y aurait quelques précipitations sur le littoral sud et ouest. La mer est peu agitée à agitée sur l'Est et le sud. Et chez vous, quel temps fait-il? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

