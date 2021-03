La dépression qui perturbe actuellement notre zone géorgaphique n'a pas atteint un stade suffisament puissant pour être baptisé. Elle est désignée par les météorologues en tant que "système tropical n°14". Ce vendredif matin, elle continuait sa traversée de Madagascar en y apportant des fortes pluies orageuses.

Le système devrait ressortir en mer à un stade affaibli au sud de Tamatave en cours de matinée et se diriger rapidement vers l'est-sud-est pour circuler au large du sud-ouest de La Réunion entre la nuit prochaine et dimanche matin à une distance de l'ordre de 150 km selon le scénario le plus probable, tout en s'intensifiant probablement jusqu'au stade de tempête tropicale. "Un passage plus proche du département reste possible" prévient Météo France.

En deuxième partie de journée de dimanche, le système s'éloignera vers le sud-est en perdant progressivement ses caractéristiques tropicales. Il ne menacera alors plus aucune terre.

Le second phénomène évoluant dans la zone est un cyclone intense. Il a été baptisé Habana. Il génère des vents soufflant en moyenne à 205 km/h et à 285 km/hen rafales. A 4h ce vendredi, il se situait à 2.355 km à l'est de La Réunion.

Pour les cinq prochains jours, le cyclone intense va "rester à bonne distance des îles du bassin et ne présente pas de menace directe" pour La Réunion, notent les météorologues