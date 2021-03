Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Cette semaine Band Cochon a décompté et photographé 146 dépôts sauvages répartis dans neuf villes de La Réunion pour quinze photographes. "Toujours les mêmes dépôts : carcasses, batteries, pneus, bornes à verres, masques ,végétaux non ramassés, non respect des calendriers" énumère Band Cochon en commentant ces images désolantes (Photo d'illustration Band Cochon)

