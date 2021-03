Publié il y a 48 minutes / Actualisé le Jeudi 04 Mars à 15H06

La phase d'inscriptions aux formations post-bac prend fin ce jeudi 11 mars. Les étudiants n'ont donc plus que cinq jours pour formuler leurs voeux sur la plateforme d'accès aux études supérieures Parcoursup. Les lycéens et les étudiants qui souhaitent redémarrer une formation ont la possibilité de réaliser dix demandes d'inscriptions dans les écoles et les prépas de leur choix. Après la clôture des inscriptions, d'avril à mai, les voeux seront examinés par les commissions des écoles. Du 27 mai au 16 juillet, les réponses des formations seront transmises aux candidats qui pourront alors décider de leurs orientations. La phase d'admission se déroulera du 27 mai au 16 juillet. (Photo : AFP)

