La gendarmerie a mené une action ce week-end à la Grotte des premiers français et à Sainte-Marie à la Vierge Noire, visant surtout les deux roues motorisés : 18 infractions ont été relevées. Un conducteur a été verbalisé pour conduite après avoir consommé des produits stupéfiants, son permis a été retiré sur le champ et sa machine placée en fourrière. Ce dimanche un automobiliste a été contrôlé à 168 km/h au lieu des 110 autorisés. Il était également alcoolisé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE EDSR :

Au cours du week-end, les effectifs de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Réunion ont été engagés, sur l’ensemble des axes du département, en vue de multiplier les postes de contrôles, tout en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d’accidents et le respect des mesures sanitaires.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 26

NOMBRE D INFRACTIONS : 144

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 8

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 2 dont 2 délictuelles ( 0.53 ET 0.54 mgl)

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 6

NOMBRE D’IMMOBILISATION DE VÉHICULES: 34 dont 9 mises en fourrière.

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 20 dont 2 motos 6 scooter

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION / ANNULATION : 8

NOMBRE REFUS OBTEMPERER : 1 conducteur identifié et convoqué

NOMBRE DE VITESSES : 45 dont 6 avec interception (168/110)

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 13

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 11

NOMBRE NON RESPECT PRIORITE : 14

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 6

NOMBRE NON MUTATION CARTE GRISE : 1

NOMBRE PNEUMATIQUE LISSE : 2

NOMBRE EMISSION DE BRUIT GÊNANT : 3

NOMBRE EMISSION FUMEE TOXIQUE : 2

NOMBRE NON PORT DE GANTS : 5

NOMBRE PLAQUE IMMATRICULATION NON CONFORME : 5



FAITS PARTICULIERS :

Vendredi après midi de 15 heures à 17 heures sur les communes de Saint-Paul, à la Grotte des premiers français et à Sainte-Marie à la Vierge Noire, les unités motocyclistes ont mené une action dont le but était de cibler les deux roues motorisés, très fortement impliqués dans l'accidentologie à la réunion. Cette opération a permis de relever 18 infractions dont 8 concernaient des défauts d'assurance. Un motocycliste a été verbalisé pour conduite après avoir consommé des produits stupéfiants, son permis a été retiré sur le champ et sa machine placée en fourrière.

Dimanche après midi sur la RN 1 commune de Saint-Paul, un automobiliste a été contrôle à la vitesse de 168 KM/H au lieu des 110 autorisés. Le test d'alcoolémie effectué a révélé un taux de 0.54 mg d'alcool. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate, et la voiture a été déposée en fourrière.