Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Après une nuit agitée et une journée ponctuée par des fermetures de route et réparation de plusieurs dégâts matériels, la tempête Iman s'éloigne vers l'est. Le soleil revient en cette fin de dimanche et toutes les vigilances ont été levées, fortes pluies, vents forts et forte houle. Si plusieurs axes routiers sont encore coupés, La Réunion n'est plus menacée par le système, la préfecture a donc décidé de lever la pré-alerte jaune cyclonique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après une nuit agitée et une journée ponctuée par des fermetures de route et réparation de plusieurs dégâts matériels, la tempête Iman s'éloigne vers l'est. Le soleil revient en cette fin de dimanche et toutes les vigilances ont été levées, fortes pluies, vents forts et forte houle. Si plusieurs axes routiers sont encore coupés, La Réunion n'est plus menacée par le système, la préfecture a donc décidé de lever la pré-alerte jaune cyclonique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)