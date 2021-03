Retrouvez ici tous les changements de circulation : travaux et chantiers à venir. Prudence sur la route et bonne semaine de la part du CRGT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Denis - Transport de poutrelles

Ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, la circulation sera interdite dans le sens Ouest/Nord entre le tunnel Cap Bernard et l’intersection avec la Rue Lucien Gasparin de 20h à 5h les nuits du lundi 8 au mercredi 10 mars inclus. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud et la voirie communale.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose, en agglomération, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30. RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de l’ouvrage d’art ravine des Grègues

Sur la RN2 à St Joseph, dans le cadre des travaux de reconstruction de l'ouvrage Ravine des Grègues, pour les travaux de finitions des restrictions de la circulation seront à prévoir comme suit:

- pour les travaux de raccordement des voiries et réseaux à ceux existants jusqu'au vendredi 19 mars, circulation alternée en journée (circulation rétablie en bidirectionnelle chaque soir après chantier, cependant sur chaussée dégradée)

- pour les travaux d'enrobés les nuits du mardi 23 du vendredi 26 mars, circulation alternée pour décaissement de la chaussée

RN2 - St Joseph/St Philippe - Travaux d'ouverture de chambres télécom, tirage et raccordement

Sur la RN2 à St Joseph et St Philippe, travaux d'ouverture de chambres télécom, tirage et raccordement le lundi 8 mars. Circulation alternée de jour de 7h à 17h, travaux programmés du centre-ville de St Philipe à la Ravine Bras Panon à Vincendo. Et de 20h à 05h de la Ravine Bras Panon à Vincendo à la fin d'agglomération de Vincendo.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement HTA souterrain

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la pente Bel Air et centre-ville, travaux de raccordement de câbles souterrains les nuits jusqu’au lundi 21 juin inclus hors week-end et jour férié. Alternat de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement souterrain en traversé de chaussée

Sur la RN2002, Ste Suzanne centre-ville, travaux de raccordement souterrain en traversé de chaussée, les nuits jusqu’au vendredi 7 mai hors week-end et jour férié. Alterna de 20h à 5h pour les besoins du chantier. La vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone de travaux.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, avenue Mahatma Gandhi travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles jusqu’au lundi 29 mars. Alternat de 8h30 à 15h30 et vitesse limitée à 30 km/h.

RN5 - Cilaos - Travaux de confortement de chaussée d’urgence

Sur la RN5 Rte de Cilaos, secteur Ilet Fougères, travaux confortement de chaussée d’urgence jusqu'au vendredi 12 mars. Alternat de 7h à 16h sauf le vendredi de 7h à 12h.

Chantiers à venir

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux divers d'exploitation

Sur la RN1 de l'échangeur Sacré Coeur au Port à celui des Colimaçons à St Leu, travaux divers d'exploitation les nuits du lundi 8 au vendredi 12 mars. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 19h30 à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de balayage en BAU et TPC les nuits du lundi 8 au jeudi 11 mars. Voie neutralisée en fonction des besoins de 20h à 05h dabs un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Paul - travaux de remplacement de garde-corps

Sur la RN1A à St Paul sur la Chaussée Royale, travaux de remplacement de garde-corps sur l'ouvrage de la ravine Bernica la nuit du lundi 8 mars. Circulation déviée dans le sens O/N de 20h à 5h. Déviation par rue du Gal de Gaulle (PR 27+460), rue Saint-Louis pour se terminer rue de Paris (PR 27+060).

RN3 St Pierre - Travaux de fouille et coulage massif

Sur la RN3 à St Pierre échangeur Banks, travaux de fouille et coulage massif sur la bretelle de

sortie, les nuits du lundi 08 au jeudi 11 février. Voie de droite neutralisée et bretelle de sortie raccourcie dans le sens Nord/Sud de 20h à 05h.

RN2 - St Denis - travaux de sécurisation sur ouvrage d'art

Sur la RN2 Boulevard Lancastel à St Denis, travaux de sécurisation sur l'ouvrage d'art Pasteur. Voie neutralisée en fonction des besoins dans le sens Est/Nord, de 20h à 05h la nuit du vendredi 5 mars.

Evénements

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1/RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 07 mars 2021 de 14h à 17h. Déviation par rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27