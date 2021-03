BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 8 mars 2021 :



- La lutte pour les droits des femmes, un combat qui ne s'arrête pas au 8 mars

- Le bracelet anti-rapprochement, réceptionné mais pas encore utilisé à La Réunion

- Journée des droits des femmes : les actions prévues pour le 8 mars

- La tempête Iman s'éloigne, après avoir apporté beaucoup de pluie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour au calme après la tempête

La lutte pour les droits des femmes, un combat qui ne s'arrête pas au 8 mars

Une nouvelle journée internationale des droits des femmes commence ce 8 mars 2021. Comme chaque année, les grandes entreprises à travers le monde vont se draper d'une communication centrée sur l'importance des combats féministes, sans jamais vraiment faire quoi que ce soit pour y participer. Les plus désinformées le feront même à coups de slogans incorrects, célébrant une "Journée de la femme" qui n'existe pas, arborant fièrement des logos roses ou en coeur. Mais en attendant, les avancées en matière de droits des femmes patinent toujours, chaque pas en avant devant être précédé d'une lutte sans fin.

Le bracelet anti-rapprochement, réceptionné mais pas encore utilisé à La Réunion

Dans la continuité du Grenelle des violences faites aux femmes qui s'est clôturé en novembre 2019, de nouveaux dispositifs ont été pensés pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. C'est ainsi que les bracelets anti-rapprochement (BAR) ont été déployés en France en septembre 2020, près d'un an après la fin du Grenelle. Si cinq d'entre eux ont été réceptionnés à La Réunion, aucun n'a encore été déployé. "Personne n'en a fait la demande" indique le parquet de Saint-Pierre.

Journée des droits des femmes : les actions prévues pour le 8 mars

Ce lundi 8 mars 2021 marque la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, La Réunion se mobilise avec plusieurs actions prévues ce jour et dans la semaine. Rencontres et portraits de femmes influentes, expositions, forums... Les initiatives sont multiples à l'occasion de cette journée qui rappelle que le combat est encore long pour l'égalité des droits entre femmes et hommes.

La tempête Iman s'éloigne, après avoir apporté beaucoup de pluie

Après une nuit agitée et une journée ponctuée par des fermetures de route et réparation de plusieurs dégâts matériels, la tempête Iman s'éloigne vers l'est. Le soleil revient en cette fin de dimanche et toutes les vigilances ont été levées, fortes pluies, vents forts et forte houle. Si plusieurs axes routiers sont encore coupés, La Réunion n'est plus menacée par le système, la préfecture a donc décidé de lever la pré-alerte jaune cyclonique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour au calme après la tempête

Après le passage de la tempête Iman, le temps se calme... Matante Rosina sort enfin la tête de sa case, le déluge est passé. Il faut dire que La Réunion avait besoin d'eau. Il y aura bien encore un peu de pluies du côté du sud, et un peu plus dans le nord-est dans l'après-midi. Sinon il fera bon malgré les nuages et la mer est très peu agitée.