Ce lundi 8 mars 2021 marque la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, La Réunion se mobilise avec plusieurs actions prévues ce jour et dans la semaine. Rencontres et portraits de femmes influentes, expositions, forums... Les initiatives sont multiples à l'occasion de cette journée qui rappelle que le combat est encore long pour l'égalité des droits entre femmes et hommes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Convention pour l'égalité femmes-hommes signée en préfecture

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Jacques Billant préfet de La Réunion signera à 14h30 la convention pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation et la formation aux côtés de Cyrille Melchior, président du conseil départemental, de Faouzia Vitry, conseillère régionale, d’Huguette Bello, vice-présidente de l’association des maires de La Réunion, de Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de la région académique, et de Fréderic Miranville, président de l’Université de La Réunion.

Camille Dagorne, sous-préfète en charge de la cohésion sociale, échangera ensuite avec Carole Ledoyen, directrice du centre Mercialys, distinguée pour son parcours d’exception. Elle remettra également à la société AGS Déménagement et au Collectif d’élimination des violences intrafamiliales (CEVIF) un chèque de 5.000 euros destiné à renforcer leur action permettant aux femmes victimes de violences conjugales de déménager gratuitement.

• Performances, expos et jeux à l'Université de La Réunion



Dans le cadre de la Journée international des droits des femmes, un programme varié s’étend sur une semaine pleine, du lundi 8 au vendredi 12 mars. Performances participatives, expositions, projections, jeux en ligne autour de l’égalité femmes-hommes et valorisation des talents de l’établissement au féminin rythmeront cette semaine.

L’Université de La Réunion travaille également à la mise en place d’un dispositif de gratuité des protections menstruelles pour les édudiantes, comme ce qu'a annoncé le gouvernement récemment.

• Démonstration culinaire et témoignages à Pôle Emploi

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les agences de Pôle emploi mettent en place plusieurs actions dont :

- L'événement "La boulangerie et la pâtisserie au féminin". Après un webinaire d'information et un Job dating, démonstration culinaire des candidates femmes demandeurs d'emploi présélectionnées. Horaire : de 7h à 11h au lycée hôtelier La Renaissance à Saint-Paul.

- L'événement "Découverte des métiers, Job dating et témoignage de femmes" : TEREOS, EDF Réunion et Transport Mooland. Horaire : de 9h à 13h sur le site moulin Maïs à La Rivière Saint-Louis.

• Le vernissage d'une exposition sur le cancer du sein

ExpoD'Seins est une expo colorée célébrant la féminité, rassemblant des oeuvres de "Monsieur et Madame tout le monde", pour la bonne cause, contre les cancers du sein. Ce lundi 8 mars marque le lancement de l'exposition, itinérante, participative et évolutive. Celle-ci dure jusqu'au 24 mars 2021. Rendez-vous à la Galerie Aurellll'art à l'Etang-Salé dès 10h.

• L'expo "Femme au coeur des caractères chinois" à l'Institut Confucius de La Réunion

L'exposition est présentée par l’artiste LI MAN jusqu'au 31 mars à la BU Droit Lettres. Au travers 15 créations, le voyage multidimensionnel (sémantique, historique, poétique, esthétique …) vous emmène dans le monde des caractères chinois, à partir d’une sélection composée d’un radical commun : le signe "femme". Les visiteurs sont invités à venir faire la découverte de l'art du papier découpé.

• Quatre femmes artisanes mis à l'honneur à la Chambre des métiers et de l'artisanat

A l'occasion du 8 mars, la CMA met à l'honneur Emeline, Marina, Isabelle et Audrey, quatre femmes artisanes qui présenteront leurs créations uniques au siège de la chambre à 10h30.

• Un forum "Stéréotyp’Elles" avec le Détachement Air 181

Pôle emploi, en partenariat avec le Détachement Air 181, organise le forum Stéréotyp’Elles, pour déconstruire les stéréotypes liés aux genres et les représentations des métiers non

traditionnellement recherchés par des femmes.

Objectifs : délivrer des informations aux femmes demandeuses d’emploi sur les opportunités d’emploi dans le milieu de la sécurité, présenter les opportunités de recrutement dans les différents corps d’armée et permettre des échanges avec des femmes occupant des postes dans les métiers de la sécurité : sapeuse-pompière, brigadière, cadette de la République, gendarme de l’air et adjudante cheffe chargée du recrutement pour l’armée de l’air et de l’espace, formatrice et agente de recrutement du 4ème RSMAR.

• Conférences et expositions à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul organise une conférence sur le thème "La place de la femme dans le syndicalisme". L'atelier est prévu à 17h le mardi 9 mars et se tient dans le cadre également de la célébration de la naissance du syndicalisme à La Réunion. Par ailleurs, des conférences, ateliers et expositions sont prévus durant le mois :

- Le 8 mars : vernissage de l'exposition "Initiatives féminines", avec les artistes Eve Bénard, Jacqueline Carpin, Emmanuelle Pignolé, Marie de Bethléem, Magalie Grondin. A la Longère Sudel Fuma du 8 au 20 mars de 8h à 16h.

- Le 8 mars : remise de médailles aux "FANM ZARLOR", salle du conseil à 17h.

- Le 8 mars : vernissage de l'exposition "La justice en couleur" de Lékol du bonheur. A la médiathèque Leconte de Lisle à 9h30.

- Le 9 mars : atelier dessin dans les ALSH. Au Bernica, à Savannah et La Saline-les-hauts, jusqu'au 18 mars.

- Les 10, 13 et 17 mars : rencontre avec Gaëlle Belem, auteure ado/adulte. A la médiathèque Leconte de Lisle de 16h à 18h, à la médiathèque de Saint-Gilles le 17 mars aux mêmes horaires.

- Le 10 mars : lecture publique, animation avec Florence Miranville, et atelier dessin à partir de 10 ans. A la bibliothèque du Guillaume de 10h à 12h.

- Le 10 mars : lecture publique, animation avec Edwina Leclerc, atelier dessin à partir de 10 ans. A la bibliothèque de Bois-de-Nèfles de 10h à 12h.

- Les 10 et 17 mars : lecture publique, animation avec Solen Coeffic, atelier dessin à partir de 10 ans. A la médiathèque Leconte de Lisle, de 10h à 12h. A la médiathèque de Saint-Gilles de 10h à 12h.

- Le 13 mars : lecture publique, rencontre avec Peggy Loup Garbal, auteure ado/adulte. A la bibliothèque de Plateau Caillou, de 9h à 12h.

- Le 17 mars : lecture publique, rencontre avec Marie Hamon, atelier dessin à partir de 10 ans. Médiathèque de Plateau Caillou de 10h à 12h.

• Opération "En route pour entreprendre"

"Entreprendre au féminin" propose l'opération "En route pour entreprendre." La finalité de cette opération étant de transmettre les expériences de femmes entrepreneures auprès des futures créatrices, dans le but de les aider dans leurs projets.

L'opération se déroulera dans les 4 communes dirigées par des femmes, et ceci à des créneaux horaires bien précis :

- 8h-11h : Saint-Denis, parking de l’ancienne gare

- 11h30-13h : La Possession, parking de la place du marché

- 13h30-15h30 : Saint-Paul, débarcadère

- 16h15-18h : Saint-Louis, place de la mairie