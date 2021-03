Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les employés du centre de gestion des routes n'auraient-ils pas accès à des attestations professionnelles pour le couvre-feu ? Alors que la Route du littoral est toujours basculée, le CRGT a en effet prié la population d'anticiper ses déplacements avant 17 heures entre Saint-Denis et l'ouest. Beaucoup se demandent pourquoi organiser la gestion de la route à une heure de grande affluence, et non passer l'heure du couvre-feu. Apparemment, le Lady lafé ne travaille pas après 17 heures. Pas sûr que tous les patrons dionysiens seront ravis de faire partir leurs employés plus tôt en tout cas (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les employés du centre de gestion des routes n'auraient-ils pas accès à des attestations professionnelles pour le couvre-feu ? Alors que la Route du littoral est toujours basculée, le CRGT a en effet prié la population d'anticiper ses déplacements avant 17 heures entre Saint-Denis et l'ouest. Beaucoup se demandent pourquoi organiser la gestion de la route à une heure de grande affluence, et non passer l'heure du couvre-feu. Apparemment, le Lady lafé ne travaille pas après 17 heures. Pas sûr que tous les patrons dionysiens seront ravis de faire partir leurs employés plus tôt en tout cas (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)