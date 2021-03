Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Après le passage de la tempête Iman, le temps se calme... Matante Rosina sort enfin la tête de sa case, le déluge est passé. Il faut dire que La Réunion avait besoin d'eau. Il y aura bien encore un peu de pluies du côté du sud, et un peu plus dans le nord-est dans l'après-midi. Sinon il fera bon malgré les nuages et la mer est très peu agitée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

