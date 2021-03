Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Depuis le vendredi 5 mars, le traditionnel marché forain de Saint-André a été réorganisé. Afin de respecter les gestes barrières liés à la crise Covid et notamment la distanciation sociale, le marché se déroule dorénavant sur deux jours, le vendredi et le dimanche matin de 5h à 12h. L'objectif est alors de répartir sur deux jours les 140 forains présents habituellement sur le marché afin de libérer de l'espace. Cette nouvelle organisation validé conjointement par la municipalité et les forains, a fait ses preuves vendredi 5 mars dernier où seulement 55 forains étaient présents sur l'esplanade de la salle des fêtes. Ce qui a permis aux consommateurs comme aux forains, de respecter les règles sanitaires en vigueur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-André.( Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis le vendredi 5 mars, le traditionnel marché forain de Saint-André a été réorganisé. Afin de respecter les gestes barrières liés à la crise Covid et notamment la distanciation sociale, le marché se déroule dorénavant sur deux jours, le vendredi et le dimanche matin de 5h à 12h. L'objectif est alors de répartir sur deux jours les 140 forains présents habituellement sur le marché afin de libérer de l'espace. Cette nouvelle organisation validé conjointement par la municipalité et les forains, a fait ses preuves vendredi 5 mars dernier où seulement 55 forains étaient présents sur l'esplanade de la salle des fêtes. Ce qui a permis aux consommateurs comme aux forains, de respecter les règles sanitaires en vigueur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-André.( Photo rb/www.ipreunion.com)