Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le jeudi 3 mars 2021, le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié les résultats de 13 années d'évaluations et d'analyses menées sur la faune et la flore de Métropole et des Outre-mer. Lancé en 2008 par l'UICN et l'unité mixte de service PatriNat, ce projet scientifique intitulé "Liste rouge" dresse "l'inventaire des espèces végétales et animales menacées en France, ainsi que le degré de menace pesant sur ces espèces" indique l'UICN. Les chiffres ne sont pas bons puisque une menace grave pèse sur plusieurs espèces de poissons, de reptiles et de mammifères. Dans ce cadre, l'un des objectifs de cette liste est de "disposer d'une base scientifique pour identifier les priorités et agir pour protéger les animaux et végétaux menacés" précise le comité. Ce travail réalisé en collaboration avec un large réseau d'experts et de nombreuses organisations locales, a alors permis d'évaluer la situation actuelle de la biodiversité à La Réunion. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

