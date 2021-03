Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La circulation reste difficile ce mardi matin 9 mars 2021 sur la Route du littoral. 5,5 km d'embouteillage entre La Possession et Le Port étaient à signaler à 9 heures du matin. L'entrée sur la route se fait au ralenti depuis le cap Sacré Coeur, et la circulation sur la voie unique se fait au ralenti, d'après le CRGT. La route est toujours basculée, et devrait rouvrir sur quatre voies en milieu de journée. Des ralentissements sont aussi à signaler sur le boulevard Sud et le boulevard Lancastel à Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

