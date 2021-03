BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 9 mars 2021 :



- Evacuations sanitaires vers la Métropole : grand secret autour du coût de l'opération

- Endométriose : "les médecins me disaient que c'était dans ma tête"

-

- Mouv'outremer : une nouvelle formation pour la transition durable à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil en matinée, dégradation du temps dans l'après-midi

Evacuations sanitaires vers la Métropole : grand secret autour du coût de l'opération

L'évacuation de quatre patients Covid de La Réunion vers la Métropole le 4 mars dernier a été une opération exceptionnelle à plus d'un titre : un trajet de plus de 11 heures pour des personnes intubées, un dispositif médical conséquent... et un coût astronomique. Selon nos informations, l'opération aurait représenté entre 300.000 et 400.000 euros, mais impossible d'en savoir le montant précis. Sur ce dernier point, les autorités restent silencieuses. Et si sauver des vies n'a pas de coût, le secret autour du prix de cette opération risque d'entretenir les soupçons et les déchaînements racistes déjà bien en place sur les réseaux sociaux.

Endométriose : "les médecins me disaient que c'était dans ma tête"

Du 8 au 14 mars 2021 se tiendra la 17ème semaine de prévention et d'information sur l'endométriose, une maladie chronique qui touche plus d'une femme sur dix à La Réunion. A cette occasion, l'association Endo Espoir Océan Indien publiera des vidéos de soutien d'artistes et de personnalités réunionnaises sur ses réseaux. Depuis 2018, l'association présidée par Élodie Boyer, organise des événements et conférences pour mettre en lumière la maladie et libérer la parole des femmes.

3

Mouv'outremer : une nouvelle formation pour la transition durable à La Réunion

La formation Mouv'outremer dédiée à la transition durable arrive à La Réunion et à Mayotte. Créée en mai 2020 par le ministère des Outre-mer et gérée par l'Agence Française de Développement (AFD), cette formation vise à accompagner toutes personnes investies dans des projets d'intérêt public favorisant la transition écologique, économique et/ou sociale. Gratuite, certifiante et accessible à tous, les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes jusqu'au 10 avril 2021. Au total, 40 apprenants de l'océan indien seront alors retenus pour intégrer durant quatre mois répartis entre le 6 mai et le 31 octobre, cette nouvelle formation.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil en matinée, dégradation du temps dans l'après-midi

Ce matin du mardi 9 mars 2021, le soleil est au rendez-vous. En milieu de matinée, Matante Rosina prévoit de prendre son parapluie. Quelques averses pourraient se produire dans les Hauts de l'île. Sur le littoral, une couche nuageuse déborde, notamment entre Saint-Paul et la Possession. La mer est un plus agitée au Nord qu'au Sud de l'île.