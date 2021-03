Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La mise en place du couvre-feu à 18h oblige les organisateurs du Bisik à Saint-Benoît à revoir leur programmation pour ne pas annuler leurs événements musicaux. Les concerts du mois de mars de LilJooe, Luc Joly Quartet Jazz et Kervéli ont donc été reprogrammé à 14h respectivement les dimanches 14, 21 et 28 mars. L'ensemble des mesures sanitaires, port du masque et respect de la distanciation sociale, s'appliquent aux salles du Bisik.

